Doğan echa a Hilal de su vida para siempre: no puede perdonar que haya puesto micrófonos en su casa

Hilal ya no sabe cómo captar la atención de Doğan y hacer que se divorcie de Ender para que ella pueda ocupar su lugar. Cada paso que da le sale mal, pero ella no se rinde. ¡Hará cualquier cosa por conseguir la confianza de del empresario!

Para ello, se le ocurre poner micrófonos en casa de Doğan para escuchar las conversaciones e intentar sacar la peor cara de Ender, pero su plan se desmorona porque se le cae una pulsera que hace que la hermana de Caner lo descubra todo.

Ender decide fingir que quiere traicionar a Doğan y lo habla con Caner en casa del empresario para que Hilal lo escuche, pero antes avisa a Doğan para que este al tanto de todo.

Cuando la abogada acude al despacho del empresario para desenmascarar a Ender, Doğan muy cabreado le dice: “¿Quién eres tú para poner un dispositivo de escucha en mi casa?” Hilal no se esperaba esta reacción del empresario porque, aunque ella no sea consciente. ¡Él lo sabía todo!

Doğan le deja las cosas claras y no quiere verla más en su vida. Ella se escusa en decir que lo único que quería era que el empresario viera cómo es la hermana de Caner y él le responde: “Lo que me has demostrado es como eres tú en realidad ¡No quiero volver a verte nunca más, lárgate!”

¿Conseguirá Hilal volver a ganarse la confianza de su amor platónico?