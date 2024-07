¡A Doğan se le cae la baba! El empresario conoce a su hija después de dos años en prisión

Hemos vivido uno de los momentos más emotivos. Doğan por fin consigue conocer a su hija después de haber estado dos años en prisión. Al empresario le brillan los ojos cuando conoce a la preciosa

El empresario llevaba mucho tiempo deseando que llegara este momento, pero ha sido un momento un poco agridulce porque la pequeña Yildizsu no le conoce y eso le causa mucho dolor. “Por tu culpa, la niña no me conoce porque la has apartado de mi” le dice a Yildiz.

Ella le contesta: “Tú dejaste a mi otro hijo sin padre” y Doğan reprocha a Yildiz que ella nunca le ha querido porque de haber sido así, nunca le hubiese enviado a la cárcel. El empresario por fin coge a su hija entre sus brazos para abrazarla. Todavía es muy pequeña, será cuestión de tiempo que se acostumbre a él.