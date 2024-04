Çağatay lleva a Halit Can con Yildiz y abre su corazón: "Te he echado mucho de menos"

Yildiz ha recibido la visita de Çağatay con el pequeño Halit Can. Ahora, el niño tiene seis años y no la recuerda. Para él, ella es una extraña y no sabe que es su verdadera madre.

Con la esperanza de ganarse su confianza, Yildiz se ha presentado ante él como una amiga y le ha hecho algunas preguntas sobre su vida. Entre lágrimas, le ha preguntado si quiere mucho a su mamá Cansu, sin poder evitar llorar al ver que su propio hijo no la reconoce.

En ese momento, para evitar que la vea llorando, Çağatay le ha pedido al niño que vaya a ver la casa. Çağatay ha echado mucho de menos a Yildiz y así se lo ha dicho. Ahora todo ha cambiado y ambos lamentan la situación. "Ojalá no hubiera pasado nada de esto", han compartido.

Yildiz ha agradecido a su exmarido que haya cuidado de Halit Can todo este tiempo y le ha asegurado que ha olvidado todo lo que ha pasado por el amor que siente hacia su hijo.

Sin poder contener las lágrimas, Yildiz ha disfrutado de este rato junto a su hijo y al que un día fue el gran amor de su vida, intentando entender cómo superar todo esto.