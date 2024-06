Despedimos a Arzu, víctima de su propia sed de venganza en Pecado Original

La increíble escena que hemos vivido nos ha dejado totalmente impactados. En principio, pensábamos que Arzu estaba aliada con Sami Önder, la cual había ido a matar a Ender y Feyza, pero ha habido un giro inesperado de los acontecimientos. El matón del poderoso empresario que iba con ella, le ha pegado un tiro en el pecho bajo las órdenes de su jefe, que la ha traicionado.

Ya nos había dejado sorprendidos la traición de Arzu a su exnovio, pero esto era lo último que nos esperábamos. La relación entre ambos no estaba en su mejor momento ya que él le exigió que no se entrometiera en su vida familiar después de escuchar sus malos consejos a Kumru, sobre Çağatay y Ömer. Esto enfadó mucho a Doğan, quien decidió mandarla a casa y, con ello, despedirla.

Su gran enemistad con Ender

Cuando vimos aparecer a Arzu con esa elegancia, no nos imaginábamos que tendría ese ingenio y esa maldad por dentro. Ella se presentó como la mejor amiga de Doğan y eso no hizo mucha gracia a Ender. Desde que se conocieron, siempre se ha notado mucha tensión en el ambiente y no han parado de hacerse trampas la una a la otra.

Arzu era una mujer con carácter, inteligente, segura de sí misma y no iba a dejar que Ender le robara el lugar que tenía en la vida de Doğan. Él siempre confió mucho en ella desde el primer momento, pero con el paso del tiempo se fue dando cuenta de que Arzu no estaba siendo del todo sincera con él.

¿Seguía Arzu enamorada de Dogan?

Arzu dejó muy claro en varias ocasiones que Doğan era muy importante para ella y viceversa, aunque hay dudas sobre lo que realmente sentía Arzu. No hay pruebas, pero hay miradas que delatan, como pudimos ver en la cena que interrumpieron Arzu y Feyza entre Ender y Doğan.

La pareja se agarraba de la mano mientras cenaban y a la misma vez Arzu tenía una mirada de celos que no se podía disimular. Además, estuvo nombrando toda la cena las vivencias con Doğan y Kumru cuando eran pareja y vivían juntos.

El paso de Arzu por Pecado Original ha sido breve pero intenso. ¡Gracias por regalarnos tantos momentos! ¿Llegará pronto una nueva villana a la serie?