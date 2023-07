¡Cena de cuatro! Zehra y Caner tratan de esconder su relación ante la atenta mirada de Ender

Ender y Caner han decidido salir a cenar para evadirse de sus respectivos problemas, aunque, cuando han llegado al restaurante, se han encontrado con una escena que no se esperaban… ¡Kaya y Zehra juntos!

Los dos hermanos se han puesto un poco celosos al verlos, aunque no han llegado ha admitirlo, aunque Zehra enseguida ha explicado que se trataba de una cena con Halit y que en el último momento les ha dicho que no podía ir. Además, les ha insistido para que se sentasen a cenar con ellos y, aunque no estaban muy convencidos, han acabado aceptando.

“Zehra está empezando a recuperarse”, comenta Ender haciendo referencia a su último desengaño amoroso. Ella asegura que se siente muy bien desde hace tiempo y Kaya, que parece que se huele que hay algo entre ellos, le pregunta a Caner qué tal se encuentra él.

Ender aprovecha la conversación para elogiar a su hermano y para recalcar que es “el hombre perfecto para cualquier mujer”. Es ahí, cuando Kaya deja caer lo que lleva un rato sospechando: “He pensado que quizás tenga novia”.

Caner y Zehra intentan salir de la situación como pueden, mientras que Ender está convencida de que su hermano “no es un hombre de relaciones serias”. ¿Qué pasará cuando se descubra esta relación?