¡Yildiz pilla a Zehra y a Caner besándose!... ¿Les contará a todos su relación?

Yildiz se ha enterado de que en casa de Ender están dando una fiesta en honor a Erim y no ha querido quedarse con los brazos cruzados en su casa. No está dispuesta a aceptar el divorcio y hará lo que sea por conseguir que Halit cambie de opinión.

Justo cuando un taxista deja a la joven Yilmaz en la puerta de casa de Ender, Caner y Zehra se encuentran en el jardín hablando de la relación. Cuando Yildiz se da cuenta de que están ahí y se fija… ¡Ve que se están besando!

“¡Qué sorpresa! Esto sí que no me lo esperaba”, se dice Yildiz a sí misma. Hasta hace unas semanas, Caner y Zehra apenas tenían relación, pero últimamente se han acercado más de la cuenta. “Esto me va a venir muy bien. Ya lo veréis”, asegura la joven Yilmaz. ¿Qué hará con esta información?

Caner y Zehra vuelven enseguida a la fiesta para que nadie los vea. Sabe que si la gente supiera que están saliendo, enseguida lo comentarían y pondrían pegas. Yildiz por su parte, decide que lo mejor es no entrar en la casa… ¿Qué es lo que hará ahora para tratar de evitar su separación con Halit?