Caner comienza su primer día en la empresa con una tajante advertencia de su jefe

Aunque Doğan está decidido a darle una oportunidad a su futuro yerno y lo ha nombrado gerente de operaciones, no todos comparten el mismo entusiasmo.

El jefe directo de Caner ha dejado claro que no tiene paciencia para lo que él considera "enchufados" y ha advertido a Caner que, si no cumple con las expectativas y no demuestra su valía, no dudará en despedirlo sin remordimientos.

Esta actitud ha puesto a Caner bajo presión, especialmente porque está intentando demostrar que puede prosperar en el mundo de los negocios.

A pesar de las duras palabras, Caner ha respondido con confianza. Le ha asegurado a su jefe que está acostumbrado al trabajo duro y que no lo defraudará. Está decidido a superar las expectativas y demostrar que merece su puesto en la empresa, no solo por su relación con Doğan, sino por sus habilidades.