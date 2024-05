Çağatay se sincera: piensa romper con Kumru y luchar por su matrimonio

Çağatay ha tenido una conversación crucial con Sedai, su hombre de confianza, en la que ha abierto su corazón, compartiendo cómo se siente por engañar a su mujer con su vecina.

Sedai es la persona que mejor conoce a Çağatay y no lo juzga. Ha estado al tanto de la relación secreta de su jefe con Kumru desde el principio, y cada día le demuestra su apoyo incondicional.

Çağatay ha confesado que su mayor deseo es ver feliz a su mujer, Yildiz. Se siente abrumado por el remordimiento de engañarla, consciente de que ella no merece tal dolor.

Además, no imagina un futuro sin ella y reconoce que ambos han construido una familia muy bonita con Halit Can, y no está dispuesto a perderlos. "Lo único que sé es que tengo que parar lo que le he estado haciendo a Yildiz últimamente", le dice Çağatay a Sedai.

Sedai, alegrándose de sus palabras, lo ha animado, recordándole que todos somos capaces de rectificar nuestros errores.