Alihan se sincera con Zeynep: “He entendido que no podemos estar juntos”

A pesar de que Zeynep le pidió matrimonio a Dündar para vengarse de Alihan, desde que comunicó a todos su compromiso con él, parece que la rabia hacia su exnovio a disminuido. ¡Ahora incluso está dispuesta a tener una amistad con él!

La joven Yilmaz se ha enterado de que su prometido ha ido a hablar con Alihan para contarle que cree que entre Hakan y ella hay algo y eso es algo que no le ha hecho ninguna gracia. ¡Y ha querido ir a hablar con Alihan para aclararlo!

“Dündar no debería venir a tu despacho a molestarte y a decir esas tonterías”, le asegura Zeynep a su exnovio. Él le dice que no debe darle importancia a lo ocurrido. Al fin y al cabo, él también fue a hablar con Dündar para decirle que su prometida no le correspondía. Aunque ahora se arrepiente.

“He entendido que no podemos estar juntos”, le confiesa a Alihan. Zeynep intenta disimular el dolor que le causan esas palabras y le asegura que eso es justo lo que quería: que lo aceptase y que pudiesen ser amigos.

El empresario está convencido se que debe respetar la decisión e la joven y de que ya no puede hacer nada para hacerla cambiar de opinión. “Espero que seas feliz”, le desea de corazón. ¿Se echará para atrás Zeynep con respecto a su boda después de esta conversación?