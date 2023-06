Zeynep y Dündar anuncian su compromiso… ¡Y Alihan se viene abajo!

Descubrir la existencia de unas fotografías de Alihan y Ender en la cama, motivaron a Zeynep a tomar una importante decisión sobre su futuro. Invitó a Dündar a cenar a su casa y le pidió que… ¡Se casase con ella!

Cuando Yildiz se enteró de la noticia le pidió a su hermana que comunicase su compromiso a lo grande, delante de todos y especialmente de Alihan. ¡Tenía que vengarse de él por todo lo que le había hecho!

Zeynep ha decidido hacer caso a su hermana y se ha presentado en la mansión Argun de la mano de Dündar. Todos se quedan sorprendidos al verlos entrar juntos y Yildiz hace estallar la bomba antes de que se sienten en la mesa a cenar: “Mi querida hermana y Dündar han decidido casarse”.

El prometido de Zeynep saca un anillo de su bolsillo y se lo coloca en el dedo delante de todos. ¡Todos están en shock tras este anuncio! “¿Qué no vas a decir nada?”, le pregunta Alihan con cierta rabia a su exnovia.

“Por fin he encontrado a alguien que me quiere y me muestra respeto”, responde Zeynep con seguridad. Ante estas palabras, Alihan decide abandonar la mansión y Halit va tras él. ¿Tratará de hacer cambiar de opinión a la joven Yilmaz?