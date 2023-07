Alihan estalla al descubrir lo que su hermana le ha hecho a Zeynep: “Me las va a pagar”

Zerrin sorprendió a Zeynep pidiéndole que le devolviera el broche familiar que le regaló cuando se casó con su hermano. Se justificó diciéndole que le gustaría guardárselo para la boda de su hija, pero a la joven Yilmaz no le sentó nada bien el gesto. No entendía cómo, de repente, no la consideraba digna de tener algo así, cuando últimamente se habían llevado muy bien.

Zeynep le devolvió el broche y decidió no contarle nada a Alihan, pero ahora no va a tener más remedio que explicarle lo que ha pasado. Su marido le ha pedido que se ponga la joya para salir a cenar… ¡Pero ya no la tiene!

“No puedo ponerme el broche que me regaló tu hermana porque me pidió que se lo devolviera”, le cuenta tímidamente. ¡Alihan no puede creerse lo que está escuchando! Necesita saber qué explicación le ha dado Zerrin a su mujer para hacer algo así.

“¿Cree que tú no lo mereces?” pregunta Alihan lleno de rabia. Zeynep trata de quitarle hierro al asunto, ya que lo único que no quiere es que su marido se enemiste con su hermana… ¡Pero esto es algo que no puede pasar por alto!

“No sólo te ha humillado a ti, me ha humillado también a mí”, dice Alihan dispuesto a presentarse en casa de su hermana a montar un escándalo. Por suerte, su mujer consigue calmarlo y asimilará lo ocurrido antes de hablar con ella… ¿Podrá perdonarle a Zerrin su gesto?