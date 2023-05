Alihan engaña a Zeynep para que firme unos documentos, ¿qué es lo que pretende?

Desde que Alihan descubrió que Halit fue amante de su madre, no ha dejado de idear el plan perfecto para acabar con él. No quiere que nadie sospeche de sus intenciones para poder pillar a su socio por sorpresa. ¡Ni siquiera su novia!

Zeynep sabe que algo raro le pasa a Alihan, pero él ha intentado hacerle creer que simplemente tiene mucho trabajo. Hakan le ha aconsejado que no descuide a su pareja, pero su amigo es muy terco y quiere centrar toda su energía en su plan de venganza.

Alihan ha sorprendido a todos sus trabajadores con una nueva cláusula que deben firmar para evitar de dejen la empresa de un día para otro. Todos han recibido ese documento en sus mesas menos… ¡Zeynep! La joven no entiende por qué ella no tiene que firmar las novedades y decide presentarse en el despacho de su novio para pedirle explicaciones.

El empresario intenta explicarle que las nuevas cláusulas no tienen importancia: “No te la he dado porque estoy muy seguro de ti, pero puedes firmarla si quieres”. Esas palabras hacen que la joven quiera firmar y se quede a gusto por haberlo hecho. ¡Pero no sabe que se trata de una trampa!

Cuando se marcha del despacho y entra Hakan, Alihan le cuenta lo que acaba de pasar: “El plan ha funcionado. Tal y como había planeado, ella misma ha pedido firmarlo”. ¡Y ha roto los documentos de los demás! ¿Qué es lo que pretende el empresario? ¿Tendrá que ver con su plan de venganza hacia Halit? ¿Por qué quería que Zeynep firmara?