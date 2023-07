Şahika descubre el secreto de Yiğit: ¡Quiere vengarse de Ender!

La llegada de Şahika a Estambul ha puesto muy nerviosa a Ender. Ellas ya se conocían de cuando la hermana de Caner salía con Kaya y nunca llegaron a encajar. Parece que, años después, el sentimiento de rechazo entre ellas sigue presente.

En una visita al Holding Argun para ver a Kaya, Şahika se ha cruzado con Ender y le ha dicho, indirectamente, que piensa hacer todo lo posible por mantenerla lejos de su hermano. Minutos después, Ender se ha encontrado con Yiğit y Şahika se ha dado cuenta de lo furioso que estaba el joven tras hablar con ella.

La curiosidad por entender su comportamiento ha llevado a Şahika a observar al joven y a seguirlo hasta un despacho para escuchar su conversación telefónica. Además, hace apenas un momento, su hermano le había confesado que estaba investigando su pasado.

“Claro que la he visto. Con verla se nota que es mala persona. Yo haré que Ender pague por lo que me hizo”, le asegura el joven a la persona con la que está hablando por teléfono. ¡Şahika no da crédito a lo que está escuchando!

La hermana de Kaya procura tener mucho cuidado para que el joven no se de cuenta de que ha estado escuchando su conversación y consigue no ser vista. ¿Qué hará con esta información? ¿Se unirá al plan de venganza de Yiğit o lo desmontará?