Şahika amenaza a Yiğit con dejar de buscar a su padre si no sigue acatando sus órdenes

Yiğit ha ido a hablar con Şahika para comunicarle que lo suyo con Lila no va a funcionar porque se llevan muy mal. Sin embargo, la hermana de Kaya – que casi siempre se entera de todo – espeta que el día anterior por la noche no parecía que tuviesen una mala relación. Y ante tal afirmación, Yiğit empieza a ponerse nervioso.

"A eso me refería cuando te dije que no te enamorases” comenta Şahika y su sobrino le reprocha nervioso que eso no ha ocurrido. Ante el visible enfado de su jefa, Yiğit espeta que siempre ha hecho todo lo que ella le ha pedido... ¡pero con Lila es distinto!

Şahika parece rendirse; pero – en verdad – solo le estaba manipulando, porque cuando Yiğit está a punto de abandonar la sala ella le amenaza con dejar de buscar a su padre. Ese comentario no le gusta nada a su sobrino: “usted me lo prometió”; sin embargo, ella le hace caso omiso. ¿Qué hará ahora?