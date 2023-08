Sevda delata a Ender: ¡Todo había formado parte de un plan de Şahika para librarse de ella!

Todo había salido como Ender había planeado. Sevda delató a Yildiz ante Halit y éste la echó a la calle y le pidió definitivamente el divorcio. Pero lo que la hermana de Caner no se esperaba era el giro de última hora que iba a tener esta breve historia.

Justo cuando Kaya pretendía contarle a Halit que había escuchado a Ender reconocerle a Yildiz que ella había contratado a Sevda… ¡La secretaria ha entrado por la puerta! Parece que todavía tiene algo que contarle al empresario.

“Ender me contrató. Me dio dinero y me pidió que acusara a la señora Yildiz”, le espeta Sevda de repente. ¡Halit no entiende nada! Como era consciente de que no iba a creerla después de lo ocurrido, la secretaria le muestra los audios que se intercambió con Ender.

¿Por qué está haciendo Sevda esto justo ahora? ¿Se ha arrepentido de lo que ha hecho? ¡Para nada! Todo ha sido un plan orquestado desde el principio por… ¡Şahika! ¡Ella quería quitarse a Ender y a Yildiz del medio!

Cuando la hermana de Caner entra al despacho de Halit y se encuentra ese panorama, se espera lo peor… ¡Ya nadie puede librarla de la que se le viene encima! ¿Llegara a la conclusión de que la hermana de Kaya le ha tendido una trampa?