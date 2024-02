Avance semanal de Pecado Original: Ender y Mert se alían contra Şahika, ¿conseguirán echarla de la empresa?

Şahika se la ha jugado a Mert y ha conseguido que toda la empresa crea que le ha sido infiel a su mujer con ella y que, cuando ha querido poner punto final a su aventura, se ha cabreado tanto que ha intentado sobrepasarse con ella.

Ante la gravedad de lo ocurrido, a Hasan Ali no le quedará más remedio que despedir a Mert del Holding. Aunque él intentará explicarle que Şahika está mintiendo, el empresario no le creerá. Además, Mert tendrá graves problemas con Zehra, quién no tardará en enterarse de lo sucedido.

Desesperado y sin saber que hacer, Mert llamará a la puerta de Ender y le pedirá que lo ayude a demostrar su inocencia. Como Şahika no es de su agrado, la hermana de Caner aceptará echarle una mano, pero le pedirá algo a cambio. ¿Conseguirán eliminar juntos a Şahika de sus vidas?

Sahika en el capítulo 88 de Pecado Original | Antena 3

Por su parte, Yildiz seguirá muy pendiente de Çağatay, aunque, al ver que el joven no tiene intención de comprometerse, quedará con su mejor amigo, algo que pondrá muy celoso al hijo de Hasan Ali. Aunque intenten evitarse, los jóvenes se encontrarán constantemente.

Feride no soportará saber que su hijo se ve con la joven Yilmaz e intentará hacerle la vida imposible a la hija de Asuman. Ella será consciente de que Yildiz comenzará a ser importante para Çağatay y no podrá soportarlo.

Yildiz en el capítulo 88 de Pecado Original | Antena 3

Además, Asuman y Zehra pondrán en marcha su nuevo negocio, Yildiz y sus amigos tendrán problemas con la lavandería y Hasan Ali seguirá intentando impresionar a Ender. ¡No te pierdas todo lo que se viene en los próximos episodios!