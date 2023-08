Avance semanal de 'Pecado Original': La vida de Yildiz, destrozada por Şahika

Esta semana hemos vivido muchas emociones en 'Pecado Original'. Como siempre, los lazos familiares son los mayores conflictos de la serie, y esta semana se ha centrado mucho en Ender intentando recuperarlos con sus hijos. Tras armarse de valor y volver a su antigua vida, Ender, ha intentado demostrar todo lo que le sucedió tras caerse al mar... ¡Pero Şahika se lo ha impedido una vez más!

Compró a la persona que cuidó a Ender, y la dejó de mentirosa frente a sus hijos... Parece que Erim nunca se lo va a perdonar.

Por otro lado, con Yiğit parece que las cosas van poco a poco a mejor... ¡Se está intentando acercar a él! ¿Le confesará en algún momento que ya sabe que es su hijo?

Pero la trama central la veremos con Yildiz, la joven por fin ha dado a luz a Halit Can... Pero Şahika, sin ningún tipo de miramientos, ha comprado a una enfermera para que diera un cambiazo de bebés. ¡El bebé que le han entregado a Yildiz no es el suyo! Por eso, la pruebas de paternidad de Halit salen todas negativas.

Şahika en el capítulo '53' de 'Pecado Original'. | Antena 3

La próxima semana veremos como la joven tiene que hacerle frente a su maternidad, ella sola. Apenas tiene el apoyo de Asuman y Emir. Juntos intentarán investigar qué ha podido pasar para que la pruebas no señalen a Halit como padre del bebé. ¡Yildiz sabe que es él! ¿Descubrirán lo que ha hecho Şahika? ¿Cómo reaccionará Yildiz al enterarse de que le han arrebatado a su bebé? ¿Alguien se dará cuenta de que no es Halit Can?

Por su parte, Kaya ayudará a Yildiz y poco a poco se irá acercando más a Leyla. ¿Estará empezando a sentir algo más por ella? Leyla intentará mantener su secreto escondido mientras se acerca poco a poco a su jefe. ¿Estamos ante una posible nueva pareja?

Kaya en el capítulo '52' de 'Pecado Original'. | Antena 3

Si no quieres perderte a Yildiz luchando por su bebé y por arreglar su vida alejada de la mansión Argun, disfruta de los nuevos capítulos de 'Pecado Original' de lunes a viernes a las 17:00 horas en Antena 3.