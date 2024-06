Ilker Kaleli nos cuenta las diferencias de rodar entre España y Turquía: "A veces tenemos que grabar 20 escenas en un día"

El actor Ilker Kaleli, protagonista de La pasión turca, nos ha contado que en Turquía el proceso de grabación de una serie es mucho más rápido, porque en una temporada tienen 39 capítulos aproximadamente, y que cada episodio tiene una duración de 160 minutos.

Así que rodar un episodio en Turquía tarda entre 5 y 6 días. Ilker nos cuenta que en ocasiones ha tenido que grabar 20 escenas por el poco tiempo que tienen.

Ilker dice que esto conlleva a no poder profundizar en aspectos técnicos y de actuación. Y que en esos 39 episodios no llegan a leer toda la historia: "Esto lleva a que no se pueda profundizar demasiado en aspectos técnicos", señala.

“Es como si arrancases un viaje sin saber que va a venir después”

El actor dice que en ambos países tienen ventajas y desventajas, en España, según su experiencia en La pasión turca, se invierte mucho tiempo en temas técnicos: "Se esfuerzan por conseguir el mejor resultado posible", aseguran. ¡Descubre la entrevista completa en el vídeo de arriba!