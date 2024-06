El corazón de Yaman, dividido: ¿ha comenzado a sentir algo por Olivia?

El negocio de Emir y Yaman no podía avanzar sin tener un infiltrado en la policía que les mantuviese al día de todas las novedades. El espía ha confirmado que Olivia no ha soltado prenda en todos los interrogatorios, cosa que no ha sorprendido a Yaman.

Sin embargo, el turco no puede evitar que la culpa se apodere de él: “Le dije tantas mentiras”, ha recordado mientras le venían a la mente todo lo vivido estos últimos meses.

Emir no ha podido evitar reírse de la situación, haciendo estallar de rabia a su compañero. Pero el joven Ozan es consciente de que, para su jefe, la profesora española no es solamente una pieza en el tablero.

“Desde que ella ha vuelto has cambiado”, le ha confesado, alentándole a que siga sus sentimientos. Y, aunque Yaman es consciente de que su corazón pertenece a Olivia, jamás lo reconocerá: de otra manera, pondría en riesgo todo su trabajo.

Pero… ¿hasta dónde puede llegar ese amor que empieza a florecer dentro del traficante?