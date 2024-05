Así comienza La pasión turca, estreno esta noche en Antena 3: “Olivia, la policía te ha detenido”

Olivia despierta en un hospital de Estambul, aturdida. No sabe lo que ha pasado y Pablo se encuentra a su lado. Es su exnovio que enseguida le confiesa que está en el hospital: “No he sido sincero, llevo semanas investigándote, te mentí y no estoy en Estambul por negocios”, reconoce.

Pablo sigue confesándole toda la verdad: “Llevo semanas investigándote, trabajo para la Interpol. La policía turca te ha detenido y si quieres salir de esta es muy importante que les cuentes toda la verdad”, afirma.

¿Será capaz de contar lo que realmente ha sucedido? Descubre en el vídeo de arriba los primeros minutos de La pasión turca, esta noche en Antena 3.

Una historia llena de pasión

Olivia es una profesora de Bellas artes que se traslada a Estambul para trabajar en la tesis que le ayudará a conseguir plaza como profesora titular de arte bizantino en Madrid.

Comprometida con su carrera, está convencida de ser una mujer independiente sin tiempo para el amor.

Su vida cambia cuando conoce a Yaman, un hombre turco por el que pierde la cabeza. La joven se deja llevar por el deseo, la pasión y por todo lo que siente cuando está con él.