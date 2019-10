MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 4

El doctor Goodwin ha vuelto a demostrar que, para él, no hay nada más importante que ayudar a las personas. Después de superar un gran reto aceptando pacientes de un hospital cercano, Goodwin ha arriesgado su trabajo para salvar la vida a un vagabundo en 'New Amsterdam'. Él y sus hermanos perdieron su vivienda por no poder hacer frente a las deudas que generó la enfermedad de su madre. Max, con un sorprendente gesto, les ha hecho cambiar su visión sobre los médicos y la sanidad. ¿Qué habrá prometido?