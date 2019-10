MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 6

El hospital New Amsterdam ha superado un gran examen: la gala para recaudar fondos. Lo ha conseguido gracias a la particular manera de dirigir de Max Goodwin: eligiendo estar junto a sus pacientes en vez de en esa fiesta. No obstante, regresa a tiempo para un último baile junto a su mujer. En ese momento, siente la necesidad de serle sincero sobre su cáncer.