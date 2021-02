Inesperado beso entre Sirin y Emre

La atracción que Emre siente por Sirin aumenta tras su espontáneo beso.

Todo ocurrió cuando Sirin salió de la cafetería corriendo para hablar con su padre y se chochó con Emre.

Cuando sus miradas se cruzaron, volvieron a saltar chispas. ¡Sirin se atrevió a dar un gran paso adelante! ¿Será solo atracción o el comienzo del enamoramiento?

Ceyda y Emre, ¿dónde hubo fuego...?

Ceyda se debatía entre la ilusión y la tristeza en su cita con Emre. Ella se sentía feliz por la proposición de su antiguo amor ya que sigue sintiendo algo por él.

No obstante, la cita no fue lo que ella esperaba: no encontró rastros de romanticismo. Emre, melancólico, acabó recordando a su mujer ante las ilusiones deshechas de Ceyda.

Ceyda intenta abrir los ojos a Emre sobre la verdadera cara de Sirin

Cuando Emre preguntó a Ceyda qué opinaba sobre Sirin, descubrió un lado malvado que desconocía. Pero, ¿creyó a su amiga o sigue cegado por su flechazo?

Ceyda, ¿celosa de Sirin?

Ceyda continúa luchando por sus sentimientos. Se ha dado cuenta que su amor por Emre nunca se evaporó y, ahora que sus vidas se han vuelto a cruzar, se ha sumido en un mar de dudas del que no sabe cómo salir. El pasado duele, pero no puede evitar sentir ilusión a la par que desconfianza.

Este extraño sentimiento ha aumentado cuando ha descubierto lo que ocurre cuando Sirin y Emre están cerca. ¿Está celosa o simplemente es que el pasado le está jugando una mala pasada a su corazón?

Aumenta su química: flirteo entre Emre y Sirin

El flirteo entre Sirin y Emre en el restaurante es cada vez más evidente.

Uno de los actos que delató a Emre es que prefirió que su prima, Idil, se quedara fregando los platos y que Sirin fuera la encargada de atender las mesas para, así, pasar más tiempo con ella enseñándole el oficio.

Ambos se están dejando llevar, pero no sabemos si lo que está naciendo entre ambos es amor o una atracción. ¿Cómo actuará Emre cuando conozca la verdadera cara de Sirin? ¿Y si Ceyda es la mujer de la que nunca debió separarse?