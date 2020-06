'Mujer', el fenómeno que arrasa en todo el mundo

Antena 3 emitirá en Prime Time la exitosa serie ‘Mujer’. Esta premiada ficción es una de las producciones internacionales más vistas y vendidas en los últimos años en todo el mundo.

Bahar y su hijos en 'Mujer' | antena3.com

Protagonizada por Özge Özpirinçci en el papel de Bahar, 'Mujer' es un drama emocional. Es la lucha de la protagonista, una mujer con el corazón roto por la muerte de su marido, por sacar adelante a sus hijos. Un relato de superación, sacrificios, amor apasionado y amistad.

'Mujer', todo un éxito internacional

De los mismos productores que 'Madre', Nippon TV producía en 2013 la serie japonesa 'Woman - My Life for My Children' más conocida como 'Woman'. La ficción obtuvo numerosos galardones y fue premiada en multitud de festivales como los Tokyo Drama Awards o los Premios Altin Kelebek . 'Woman' fue todo un éxito y traspasó fronteras.

Woman - My Life for My Children | Nippon Tv

La productora turca MF Yapim no dudó en adaptar la serie y Atresmedia en adquirir los derechos para emitirla en nuestro país.

Viajamos hasta Estambul para conocer a los actores de cerca, descubrir el set de rodaje y hablar de este éxito, que muy pronto lo será también de nuestro país.