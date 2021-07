De la furia de Sirin a la doble boda, el espectacular doblaje del último capítulo de ‘Mujer’

Tras más de un año de éxito en Antena 3, tras un viaje de 81 capítulos por la historia de Bahar, ‘Mujer’ ha terminado y ha puesto el broche con un final lleno de momentos emocionantes e intensos.

Hemos querido vivir el último capítulo con los actores de doblaje, que han puesto mucho más que su voz a los personajes. También han puesto su alma, quizá el secreto de que la serie haya calado tan hondo en los espectadores.

“Por fin esta mujer, de una manera u otra, va a ser feliz”, afirma Pilar Martín sobre su personaje. “¡Es lo que toda España necesitaba ver!”, añade, antes de que incluso podamos verla soltar una lagrimilla al doblar la escena de la boda con Arif.

Esa doble boda es una de las escenas que vemos doblar a los actores en el vídeo, con un ‘sí’ especialmente efusivo: el de Arif. Cholo Moratalla se felicita por el triunfo de ese “amor sincero, trabajado, ganado”.

No obstante, la escena más intensa del capítulo la vivimos con Danai Jiménez. “Como no me podía defraudar, Sirin acaba bien arriba”, asegura. Nos recuerda que muchos días los ha terminado llorando y temblando, y que le ha vuelto a ocurrir para terminar.

La escena en la que, desde dentro del psiquiátrico, vuelve a ver a Bahar es especialmente dramática. Y vivirla con Danai dentro del estudio resulta sobrecogedor. Tras tanto tiempo siendo Sirin, reconoce la pena de dejar al personaje. Como contrapunto, Pilar Martín asegura: “Yo habría hecho sufrir durante siete u ocho capítulos por lo menos”.

Sin embargo, en el último capítulo dominan las escenas llenas de felicidad, como la que Enver protagoniza revelando a las dos parejas de novios el “secreto” para que su matrimonio sea largo y feliz. Antonio Villar subraya que no sólo han puesto la voz a los personajes: “Pones tu alma, tu corazón… Yo he llorado con la serie, yo he gritado con la serie”.

“Este último capítulo ha sido como: ¡por fin!, todo ha ido como la seda y como ella se merece”, agradece Olga Velasco sobre su personaje, Ceyda. Con ella compartimos alguno de los momentos más divertidos del desenlace de la serie.

Así se ha grabado el final de una serie que siempre recordaremos. ¡No te pierdas en el vídeo cómo se ha doblado el último capítulo de ‘Mujer’!