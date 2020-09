La última maldad de Sirin se le vuelve en contra: deja su familia completamente rota

Bahar está destrozada después de que Nisan haya descubierto lo grave que está por su enfermedad. La niña estaba escuchando detrás de la puerta, una travesura extraña en ella, pero revela que lo ha hecho porque su tía, Sirin, le había animado a hacerlo asegurando que escucharía una conversación divertida.

Hatice y Enver comprueban que la crueldad de su hija no tiene límites, ni con los niños. Y Bahar ya no puede más. Por eso, decide que no van a quedarse ni una noche más allí: regresan a su anterior casa.

Sirin, que escucha todo desde su dormitorio, parece feliz por salirse al fin con la suya. Pero no va a ser del todo así. Su última maldad va a tener más consecuencias, algunas que no había llegado a prever, y se va a volver en su contra.