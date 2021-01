Sirin se inventa una nueva mentira y reta a Enver: “De aquí no me muevo”

Sirin entra en shock cuando ve lo que sus padres han hecho con su móvil: no sólo se lo han robado, también lo han destruido. Cuando Enver y Hatice le dicen que lo han hecho para que sus fotos íntimas con Sarp no lleguen a manos de Bahar, se inventa una nueva mentira. Les asegura que era para proteger a su hermana, aunque su explicación no convence a su padre.

Además, Enver reconoce que nunca quiso que volviera a casa. Y comete un desliz al revelar su intención de que Bahar y sus hijos se instalen allí. Sirin reacciona con furia y una amenaza: “De aquí no me muevo”.