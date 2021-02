Sarp rompe con Piril: “No tengo recuerdos de estar haciendo el amor contigo”

El matrimonio de Sarp y Piril ya no aguanta más tras tantos secretos. La tensión que están viviendo en la casa ha terminado por romperlo definitivamente.

Sarp decide dar el paso definitivo tras saber que Piril conoció a Bahar mucho antes de lo que pensaba. Por lo tanto, sabía que ella, Nisan y Doruk estaban vivos y no se lo contó.

Además, cada vez son más las pruebas que señalan a Piril como organizadora del secuestro de Nisan y Doruk.

“No tengo recuerdos de estar haciendo el amor contigo”, le asegura Sarp a Piril. Le aclara todos sus sentimientos: nunca ha llegado a estar enamorado de ella.

No obstante, Piril no está dispuesta a desaparecer y le desafía: no se irá de esa casa.