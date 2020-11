Enver explota ante la presión: Ceyda y Yeliz descubren su gran secreto sobre Sarp

Ceyda y Yeliz tienen claro que Enver sabe algo que no quiere o no puede contar. Ya han intentado sonsacarle información pero sólo han conseguido saber que se trata de algo sobre Bahar. Por eso, Yeliz se ha desmarcado: prefiere no saber nada para no acabar como la otra vez con ella, cuando se enemistaron porque sabía un secreto que no le contó.

Sin embargo, es demasiado grave lo que Enver sabe, trascendental e importante. Demasiada responsabilidad sobre sus hombros, que le está quemando por dentro. Por eso, acaba explotando delante de ellas. ¿Decidirán revelárselo a Bahar?