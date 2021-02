Bahar zanja cualquier esperanza de Sarp: "No quiero volver contigo"

La tensa convivencia en la casa-refugio ha terminado por arruinar cualquier sentimiento romántico que Bahar tuviera aún hacia Sarp. Ella le culpa de todo lo que están sufriendo sus hijos y de todas sus últimas desgracias. El enfrentamiento que ha tenido con Piril tras deducir que ella planficó el secuestro ha sido la gota que ha colmado su paciencia.

Sin embargo, Bahar tiene claro que situaciones así no pueden volver a producirse delante de los niños. Por eso, propone a Sarp una tregua. Y le pide que le transmita a Piril que no la vea cómo una rival por su amor: "No quiero volver contigo".

Esta confesión remueve los celos de Sarp, que vuelve a pensar en Arif. Él sigue asegurando que, cuando esto pase, podrán volver a la normalidad que un día vivieron. No obstante, Bahar rompe todas sus esperanzas: "Ya nada volverá a ser igual".