DETRÁS DE LAS CÁMARAS | CAPÍTULO 10

Anoche vivimos el final de 'Matadero' con el corazón dividido. Por un lado, necesitábamos saber el desenlace de este apasionante thriller ibérico: qué iba a pasar con Almudena, Pascual, Alfonso o María, entre otros; pero además, la tristeza se iba apoderando de nosotros al saber que ya no habría más miércoles de comedia y humor negro. La secuencia final de la serie caló muy hondo y muchos espectadores no se podían creer lo que estaban viendo: Almudena moría en los brazos de Pascual tras ser apuñalada por Vasco y Pascual perdía la vida por un disparo de Jacobo. ¡No te pierdas el making of de esta impactante escena!