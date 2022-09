Miranda Blake decide quedarse en Mallorca: “Mi vida está aquí ahora”

Tras una larga lista de casos resueltos en la isla de Mallorca, Miranda se enfrenta a la difícil decisión de continuar más tiempo en España o regresar a Inglaterra a la comisaría en la que trabajaba.

La Superintendente Abbey va a buscarla personalmente hasta Mallorca para felicitarla por su buen trabajo en la isla y hacerla saber que le quiere de vuelta en su comisaría el mismo lunes siguiente.

Replace this text with the error page you would like to serve to clients if your origin is offline.

Ante este hecho y después de ver a un Max afectado por la decisión que pudiese tomar, Miranda decide quedarse en España: “Mi vida está aquí ahora”. Lo que significa que los detectives seguirán siendo compañeros mucho más tiempo y que habrá más casos, más tensión y más suspense que nunca.