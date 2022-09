Max, a la heroica: Salva in extremis a una familia entera de morir envenenados

Tras averiguar finalmente que Paz Casals fue quien mató a su propio padre, el crítico gastronómico Oliver Barker, Max se da cuenta de que la mujer le dio dos sobrasadas haciéndole pensar que eran de su amor del pasado Laura Serra. Por tanto, todavía debía quedar una sobrasada más envenenada.

Esta segunda pieza tenía que ser hallada en alguien cercano a Oliver Barker, por lo que Max y Miranda pensaron en uno de sus compañeros críticos que se jubilaba y celebraban una fiesta en honor a este suceso.

Los detectives llegan justo a tiempo, in extremis, cuando están a punto de comer todos a la vez la sobrasada que les había regalado Oliver. Max entra a la celebración del evento con disparos para que nadie se metiese en la boca la sobrasada que todos tenían entre las manos. Pero eso no bastó, tuvo que tirarse hacia uno de los niños porque, por culpa de los cascos, no había escuchado los disparos y se lo iba a comer igualmente.