Más tensión que nunca: ¡La detective Miranda, como rehén, teme por su vida!

Algo que no esperaba Miranda al conocer esa misma mañana que tenía que volver a su comisaría de Inglaterra, era que su último caso en la isla fuese un secuestro con rehenes y que ella sería uno de ellos.

Este suceso se ha originado al acudir a casa de Jürgen Kuhl, el creador de uno de los programas de música más famosos en Alemania y del que forma parte como uno de los jurados principales. Kuhl denuncia que su equipo de rodaje está siendo robado en los últimos días y quiere que se investigue.

Una vez en su domicilio, Max y Miranda se encuentran con los participantes de esa edición del programa, ya que este se graba ahí. Uno de ellos es Jens, al que Kuhl le denomina como “el hazmerreír de la edición”.

El concursante discute con el creador del programa al escuchar esa acusación y Miranda y Max tienen que intermediar. Tras ello, Jens le roba la pistola al detective y coge como rehén a Miranda y los demás participantes del programa, mientras se atrinchera en la casa. ¿Conseguirá salir la detective Blake de esta situación?