Fernando a Leire: "Si sigues con Joel, morirá por tu culpa"

AVANCE DE 'ATRAPADOS'

Joel quiere seguir con su relación con Leire con completa normalidad, aunque ella no ve muy normal que casi muriera por una trampa del cazador de hombres lobo. Pero como el amor todo lo cura, a ella no le importa. El que no piensa igual es Fernando. El padre de Joel cree que la relación de su hijo y Leire hace que su vida peligre, por eso le pide a ella que le deje marchar, si no, terminará muriendo por su culpa.