Ana Fernández y Yon González protagonizan un capítulo de Los Quién

Los Quién continúa con la grabación de los capítulos de su primera temporada a la que se están incorporando, como protagonistas capitulares, conocidos actores como sonAna Fernández y Yon González.

Los jóvenes actores colaboran en un capítulo de esta serie que se emite los miércoles en el prime time de Antena 3.

Ana Fernández será Mónica, la hermana pequeña de Tino (Fernando Gil), mientras que Yon González da vida a un atracador que da uno de sus golpes en la administración de Loterías que regenta Doña Julia (Kiti Manver)

El capítulo en el que colaboran Ana Fernández y Yon González, se emitirá en las próximas semanas y esto es lo que pasará en él:

Gustavo se da cuenta de que Susana no lleva ya el anillo de compromiso. Susana le explica que tienen que pasar página y Gustavo le pide que le devuelva el anillo para poder rehacer su vida también. Lo que Susana no le ha dicho a Gustavo es que ha perdido el anillo. Por su parte Tino recibe la visita de su hermana Mónica (Ana Fernández). Mónica es una joven estudiante de Bellas artes, a la que Tino no deja que se acerque ningún hombre. Mónica querrá darle una lección a Tino seduciendo a Esteban. Mientras Julia y Candela sufrirán un robo en la Administración de Lotería. Un atracador (Yon González) se presentará en el local y quedará atrapado junto con Candela y Julia al intentar salir con el botín, lo que provocará que tengan que compartir varias horas de encierro.