La estrella de los deseos en imágenes

Cree que Julia puede haberse agobiado por el giro que han tomado las cosas entre ellos. Comparte sus dudas con Martín, que simula preocuparse por su amigo. La realidad es que, sin Julia en el pueblo, la familia está desprotegido y Martín puede avanzar en su plan de separar a los Castillo.

Sandra, después de seguir toda la noche a Julia, ha llegado hasta la casa de los protegidos. Aunque al ver allí a Dani, el niño multiplicador, cree estar en una de las guaridas de Padre y, en consecuencia, que Julia está con los del elefante. Nada más lejos de la realidad, Julia ha ido hasta allí para intentar convencer a Dorita de que la deje ir a rescatar a Lucas, pero sabe que eso pondría la vida de su padre en peligro, y la suya propia. Sandra, ajena a la verdad, es descubierta por Dani.

Michelle parece querer pasar todo el tiempo del mundo con Culebra. Aparentemente es parte del plan ordenado por Madre, aunque cómo se siente cada vez que le besa no estaba dentro de lo previsto. A Culebra también le está suponiendo algún problema su nueva relación. Mario no quiere que meta a la chica en casa, teme que pueda poner en peligro a sus hijos y a él mismo. Pero Michelle no está dispuesta a alejarse de su chico y menos ahora que es Navidad.

Carlitos y Lucía están de lo más afectados por la marcha de Lucas. Además, sus hermanos mayores no parecen tener tiempo para estar con ellos en casa. Es Navidad y deberían estar todos juntos, pero los niños tienen la sensación de que están dejando de ser una familia.