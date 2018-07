¿Qué ha pasado con Melanie?

Para salvar a Melanie, las ocho manos de la cúpula se han tenido que unir y parece que le pueden dar respuesta a muchos enigmas. Pero el remedio parece que ha sido peor que la enfermedad, con la Cúpula nunca se sabe. ¿Las ocho manos serán la clave para la salvación de los habitantes de Chester's Mill? ¿aceptará gente como Big Jim o Rebecca no ser una de las claves para abandonar la Cúpula?

Big Jim al fin consigue reconquistar a Pauline gracias a su cambio de actitud, parece que los dos pueden encontrar respuestas para salvar a los habitantes de Chester's Mill. Sin embargo, cuando los dos se están besando aparece Lyle, que mata a su amada Pauline para reencontrarse en el cielo con ella. La respuesta de Big Jim es impulsiva y asesina a Lyle para vengarse. Parece que Lyle ha conseguido lo que pretendía... ¿Qué pasará ahora con la actitud de Big Jim? ¿cómo reaccionará Junior a la pérdida de sus dos seres más queridos?

Por su parte, Don Barbara parece reconciliarse con su hijo cuando conoce que Melanie sigue con vida, pero cuando va a devolver el huevo, sus propios hombres se vuelven contra él. ¿Quién está dando esas órdenes y con qué propósito?. Además, la ayuda de Hunter parece que está siendo definitiva a la hora de conseguir contactar con el exterior, pero Hunter es un recién llegado cuya única credibilidad es su palabra... ¿es realmente una persona de fiar para el resto de sus compañeros?

Finalmente, el huevo no ha sido el salvador de Melanie, sino que las ocho manos han conseguido ese objetivo. Se da por hecho que el huevo es la causa y solución de todos los problemas, pero no parece que nadie consiga descifrar en realidad el enigma, ¿qué significado tiene el huevo?

Además, la Cúpula no para de amenazar a todos los habitantes de Chester's Mill, pero al final siempre hay algo que hace que pare en el momento más oportuno y no los destruya. ¿Qué quiere conseguir la Cúpula con estas amenazas?, ¿qué solución puede tener el problema?, ¿será que la Cúpula no es capaz de matar de manera directa?.

Cada vez queda menos para el desenlace y no te lo puedes perder. ¿Cuál será la razón por la que la Cúpula apareció?, ¿por qué Chester's Mill?, ¿se conseguirán salvar sus habitantes?. Preguntas que pronto se resolverán en 'La Cúpula'.