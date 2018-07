George R.R. Martin: "Nunca pensé que 'Juego de Tronos' fuera a ser un superventas"

"Estoy cansado ahora mismo", dice George R.R. Martin. Está promocionando su obra 'Juego de tronos' en España y no deja de acudir a eventos y firmar libros.

"Tengo muchísimos seguidores en este país", le dice a nuestra compañera María Pérez Laya en el espacio de la Fundación Telefónica. "Acabo de estar en Asturias y ¡he firmado todos los libros que había allí!. Es fantástico ver tanto entusiasmo por los libros y por la serie de televisión en España".

El escritor reconoce, en esta entrevista con Antena 3 -que traduce simultáneamente Diego García Cruz- que "el nivel de alegría que ha visto en los lectores y aficionados españoles no suele verlo en otros sitios".

George R.R.Martin ha estado veinte años escribiendo la saga de 'Canción de Hielo y Fuego'. "Nunca pensé que se convertiría en un superventas ni creí que fueran a rodar una serie. Creía que era demasiado compleja y que sería muy cara".

Cuando le propusieron adaptarla, tuvo claro que no podía ser una película, debía ser una serie de televisión y para una cadena de pago. Me pareció que la HBO era la elección ideal, en Estados Unidos. "Les dejé a mi 'bebé' y han hecho un gran trabajo".

Escribe un capítulo de la serie por temporada y es productor ejecutivo de la serie. Le gustaría escribir más, pero tiene que terminar las novelas. "Necesito mantener una ventaja de cinco años entre la serie y las novelas, que son un trabajo descomunal".

"Antes de que llegara Internet, la gente tenía algo más de paciencia. Antes, pedías un libro a tu librero, esperabas, luego lo leías... Ahora, en Internet, todo es inmediato. Esta nueva generación que ha crecido con DVDs, con películas de pago por Internet y esto ha hecho que la gente sea más impaciente, es una cuestión generacional".

George R.R. Martin está encantado con los actores que interpretan a los personajes de la serie, y reconoce "no tener ni idea" de cuál es el secreto del éxito. Quizá los personajes y el mundo que he creado, apunta. "He escrito otras novelas con otros personajes también buenos y no he tenido ese éxito". Su favorito es Tyrion, y no concibe la serie sin Peter Dinklage, el actor que le interpreta. Aunque también reconoce que en sus libros nadie está a salvo.