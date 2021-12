Safiye, ante un sospechoso cambio de Han: “¿Por qué ha cambiado la cerradura?”

Safiye está muy enfadada con Han al descubrir que se ha deshecho de todas las bolsas que tenía almacenadas en el piso secreto de la familia. Allí guardaba muchos recuerdos de la infancia y trajes de su propia madre.

Pero lo que Safiye no sabe es que su hermano no ha llegado a deshacerse de todos estos objetos y que solo las cambió de lugar para que la policía no lo descubriese.

El nuevo lugar que Han escogió para almacenarlas es el ático, un lugar donde cree que Safiye nunca subirá por su propia voluntad.

Pero nada más lejos de la realidad. Safiye descubre que su hermano ha cambiado la cerradura para acceder a la azotea sin ninguna explicación aparente. Las sospechas empiezan a surgir en su cabeza.

¡Así arranca el capítulo de esta noche de Inocentes!