Esta noche en ‘Inocentes’: Gülben, muy asustada al creer que algo malo le ha pasado a su bebé

Gülben ha empezado a encontrase muy mal mientras se encontraba con su familia cenando y le pide a Esat que se invente alguna excusa para poder irse de allí.

No quiere preocupar a su familia y disimula para que no noten que la tripa le duele mucho y que tiene miedo de que algo malo le haya pasado a su bebé.

La joven le pide a Esat que no llame a la ambulancia porque no quiere que su hermana se entere ya que si no cree que se culpará por lo sucedido.

Esat, que le dice que no se preocupe por nada, acaba llevándola en brazos al hospital. ¿Estará bien su bebé?

Por otro lado, Safiye que, aunque empieza a salir del túnel, todavía no se ve capaz de sacar la voz de su madre de la cabeza. Además, a esto se le suma otro problema y es que ha visto a otra mujer en la habitación de Naci y toma una drástica de decisión al creer que su marido la está engañando.

No te pierdas, un nuevo capítulo de ‘Inocentes’ , esta noche, en Antena 3 y ya disponible en ATRESplayer Premium.