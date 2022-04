Safiye le propone a Naci vivir en casa de su padre y él acepta, pero con una condición: "Si tengo que vivir aquí, las cosas tienen que cambiar"

Después de la reciente conversación con su hermana, los miedos han invadido a Safiye y no sabe si va a ser capaz de abandonar su casa. Gülben aún no consigue ni siquiera compartir cama con su marido, y eso que está profundamente enamorada de Esat. ¿Será ella capaz?

Safiye quiere mucho a Naci y está convencida que querer vivir bajo el mismo techo que él, pero le da miedo que le suceda lo mismo que a su hermana. Sus miedos le impiden irse a vivir a la casa que su prometido ha encontrado para que los dos creen una familia.

“Cualquier lugar que no sea esta casa, me parece lejos”, confiesa Gülben.

La única oportunidad de la pareja es que Naci se traslade a la casa de los Deronoglu. “¿Me estás diciendo que sólo saldrás de esta casa en un ataúd?”, le reprocha su prometido. Pero él no está dispuesto a rendirse y accede, se mudará a casa de Hikmet.

Pero con una condición: debe irse, “No puedo verlo cada vez que gire la cabeza”. ¿Pero cómo se va a ir Han? Él vive ahí, es su casa. Safiye comienza a perder los nervios ante la propuesta de Naci: “¿Cómo puedes pedirme algo así?”.

Pero Safiye no le ha entendido bien, Naci no se refiere a su hermano. Su prometido quiere que quite el cuadro de la fotografía de su madre, algo que tampoco está dispuesta a hacer. “Yo he cambiado hasta la fecha de mi muerte por ti”, le recuerda Naci.

¿Conseguirá Safiye deshacerse del retrato de su madre?