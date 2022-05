Rüya se marcha del edificio y se despide para siempre de Han: "Lo único que quiero es que seas feliz"

Rüya ha decidido marcharse. Quiere darle una oportunidad a su padre, con el que no se habla desde hace tiempo, y también quiere alejarse de Han, ya que sigue muy enamorada de él. ¿La distancia conseguirá que pueda olvidarlo?

Hace las maletas, mientras su Esra no para de llorar. Le da mucha pena que su prima se vaya y dejen de vivir juntas. Entonces, llaman a la puerta y va a abrir Rüya: ¡Es Han!

Han quiere despedirse de Rüya y también quiere disculparse por las desafortunadas palabras que le dijo a la joven la última vez que se vieron: “Quiero pedirte perdón. No te mereces lo mal que me he portado contigo”.

La joven le dice que ya está todo olvidado y le dice a Han que lo único que quiere es que él sea feliz.

Han le insiste en que no quiere que piense que la ha protegido todo este tiempo por pena, si no porque le recordaba a algo que había olvidado: la inocencia. Entonces, ambos se fundes en un bonito y emotivo abrazo de despedida.

Han le da un regalo y Rüya también le dice que tiene algo para él, pero le insiste a Han que no lo abra hasta que ella se vaya.

¿Algún día sus caminos volverán a cruzarse?