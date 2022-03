La promesa de Hikmet a sus hijos: "A partir de ahora haré todo lo posible para que no haya más sufrimiento en esta casa"

Gülben no está segura de sí está preparada para vivir fuera de casa y empezar su esperada vida soñada con Esat cuando se casen.

Hikmet pregunta a sus hijos qué es lo que está pasando con Gülben y le cuentan que habían propuesto a Esat la idea de vivir en el mismo edificio y que a él esa idea no le ha gustado mucho.

Hikmet, sorprendido, le dice que eso no es una buena idea y que casarse es la única oportunidad que tiene Gülben de salvarse: “¿Qué queréis traer otra víctima a esta casa?, argumentando que les dejen vivir dónde ellos quieran.

El patriarca no quiere que sus hijas acaben atrapadas en esa casa: "Temo que mis hijas acaben igual de mal que su madre", les dice enfadado explicando que la vía de escape de Neriman es la universidad, la de Safiye es Naci y de Gülben es Esat.

“Quiero que os caéis con alguien que os quiera y que no os quedéis solas por la locura que heredasteis de vuestra madre”, sigue explicando Hikmet. Safiye, entonces, le responde que, además de Hasibe, él también tiene culpa de que ella y sus hermanos sean así.

Unas duras palabras que no impiden que Hikmet les diga la verdad, aunque les duela: “Decidid vuestra propia vida, no le obliguéis a vivir en esta casa de locos” y les insiste que no cometan los mismos errores que cometieron con Inci.

"A partir de ahora haré todo lo posible para que no haya más sufrimiento en esta casa", les dice Hikmet explicándoles a sus hijos que quiere ser feliz lo que le queda de vida.

Cuando Hikmet se va de la habitación es Neriman la que coge el testigo de su padre y anima a sus hermanos a que abran los ojos y no se queden encerrados y siempre con excusas en vez de disfrutar de la vida.

¿Las palabras de su padre y de Neriman, harán que los tres hermanos reflexionen e intenten cambiar de vida?