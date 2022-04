Han pide perdón a Barkin: “Me arrepiento de haberle hecho algo malo a alguien que ayudó a Ceylan”

Han, motivado por los celos, tuvo un encontronazo con el vecino de Ceylan. Ella, muy decepcionada, le explicó que es solo un buen amigo que la ha ayudado en los momentos más difíciles y le ha amenazado con marcharse de la ciudad. “No voy a impedir que se vaya”, dice Han, ya no piensa cruzarse más en su camino.

Arrepentido de haberle hecho daño a alguien que ayudó a Ceylan, Han le pide perdón a Barkin: “no sabía que estabas enfermo”. Pero el vecino no parece creerse del todo estas disculpas y se muestra bastante reacio o arreglar el problema con el ex de su amiga.

Han no quiere volver a estropear las cosas con Ceylan. “Eres al único al que ha querido”, le confiesa Barkin con cierta rabia. Él consiguió rehacer su vida con Inci, pero ella no quiso estar con nadie, y no por falta de oportunidades. Barkin le confiesa que Ceylan tuvo oportunidad de casarse con un buen hombre, pero ella “ni siquiera se lo planteó”.

El vecino no cree que Han se merezca ningún tipo de explicación, pero él insiste en contarle su verdad para intentar justificar sus errores con Ceylan: “se merece algo mucho mejor que yo”.

Desde el piso de arriba, Ceylan escucha la conversación y no puede contener las lágrimas al escuchar a Han.

¿Se marchará de verdad Ceylan de la ciudad? ¿Le dará una nueva oportunidad a Han?