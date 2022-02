Han le deja las cosas claras a Rüya: "Mi padre está muy enfermo, si no jamás habría llegado a pensar que tú eras Inci"

La muerte de Inci sigue persiguiendo a Han allá donde vaya. Al llegar, se encuentra con una extraña situación en casa: su padre ha encerrado a Rüya, pero ¿qué hace ella aquí?

Han no entiende por qué Ruyä, la misteriosa mujer que conoció en sus vacaciones , está en casa de los Derenoğlu. Tras el desagradable incidente ocurrido con su padre, ambos se encuentran en el pasillo y Han exige una explicación.

“Fui a tu casa porque vi a tu padre muy mal”, le dice Ruyä, que sólo entró a por las medicinas. Ella se estaba alejando en el hotel, pero cuando Safiye vio que ocupaba la habitación de Naci, la echó. Ahora, se quedará en casa de Esra, su prima.

Han no da crédito con el comportamiento de Ruyä y, cuando parecía que el tenso enfrentamiento había acabado, le explica lo que ha sucedido con Hikmet: “Mi padre está muy enfermo, si no no habría llegado a pensar que tú eras Inci”, unas palabras que parecen dolerle a la joven Ruyä.