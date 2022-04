La emotiva "última cena" de Gülben con su familia antes de casarse: "Nos va a cambiar la vida"

El día más importante para Gülben se acerca y con ello tiene que abandonar “el nido” para irse a vivir con Esat a su nueva casa.

Neriman se da cuenta de que es “la última cena” que pasan todos juntos, antes de que Gülben se case, y la nostalgia, pena y tristeza ante la inminente marcha de Gülben invade a toda la familia.

Safiye, que se estaba haciendo la fuerte, al final también se derrumba cuando es consciente de lo mucho que va a echar de menos a su hermana y que ya nada volverá a ser como antes: “Voy a perder a la única persona que me acompaña en casa momento”, y confiesa, entre lágrimas, que es la que más va a sufrir, pero que no quería compartirlo para que no se pusieran tristes.

Gülben, que se queda sin palabras al ver así a Safiye, solo puede hacer una cosa: abrazar su hermana y dejarse llevar por sus sentimientos.

Safiye, deja un lado sus miedos y abraza muy fuerte a su hermana, mientras el resto de la familia contempla esta bonita estampa familiar.

Entonces Neriman, Hikmet y finalmente Han, se unen a ellas y todos se funden en un emotivo abrazo.

¡Así ha sido el momentazo!