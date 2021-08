La decisión de Memduh que revolucionará el futuro de Inci y Ege

La paciencia de Memduh ha acabado con las continuas mentiras de Inci y quiere poner fin a esa situación. El patriarca de la familia, tras descubrir que su nieta le ha ocultado durante dos años su relación con Uygar, se espera cualquier cosa y su confianza hacia ella es nula.

Memduh se siente traicionado por Inci y ha tomado una firme decisión que afectará al futuro de Ege y ella. Cuando el hombre le explica a sus dos nietos sus intenciones, Ege no puede contener la impotencia y se rebela contra su abuelo: “Yo he nacido aquí y aquí me quedo”, le recrimina el joven.