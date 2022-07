Avance de 'Infiel': Ali toma una drástica decisión y Derin y Volkan se ven las caras en el juzgado: ¿Firmarán el divorcio?

Asya ha vuelto con Aras, y aunque parecía que en un primer momento Ali lo había aceptado un tanto resignado, el joven toma una drástica decisión: ¡Se va de casa sin decirle nada a Asya!

Tan solo le deja una nota a su madre dejándole claro que está muy disgustado porque haya vuelto con Aras: “Dado que ya has elegido, no me verás más. Espero que merezca la pena haber renunciado a tu propio hijo".

Mientras Asya se queda muy preocupada preguntándose dónde está Ali, Volkan está viendo toda la escena desde su móvil.

La doctora llama a Volkan y descubre que...¡Ali está con él! La doctora le pide a Volkan que le pase el teléfono para hablar con su hijo, pero Ali no quiere ponerse. ¿Por qué no quiere hablar con ella?

Por otro lado, llega el día en el que Derin y Volkan vuelven a verse para firmar el divorcio, pero las cosas no salen cómo el arquitecto esperaba.

Además, Kadir investiga acerca del incendio en el que murieron los padres de Aras y un acontecimiento cambiará para siempre la vida de Asya y Volkan.

