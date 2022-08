¡Onur besa a Derin y Pelin lo graba todo a escondidas!

Derin y Onur tuvieron un primer encuentro muy bonito. Él había llegado a Tekirdağ y ya sabía que ella le gustaba. Sin embargo, no todo ha sido idílico a partir de ese momento.

La esposa de Volkan no siente lo mismo que Onur, pero la joven ha sabido aprovechar sus sentimientos para usarlos a su favor.

Derin está muerta de celos por el reciente acercamiento entre Volkan y Asya, y quiere pagarle a su marido con la misma moneda. Por eso, va a utilizar a Onur para darle celos.

Sin embargo, Asya sabe muy bien lo que está haciendo y se ha dado cuenta rápidamente de las intenciones de Derin con Onur. No lo ha dudado ni un segundo, ¡y se lo ha contado todo!

Ahora llega el turno de Onur. El joven ha quedado con Derin en su casa. La esposa de Volkan creía que era una cita normal, pero él quería dejar las cosas claras.

“Sé todas las mentiras que me has estado contando”, le ha dicho. La joven no sabe muy bien qué decir, pero Onur ha seguido explicando a qué se refiere.

Derin ha sabido de inmediato que ha sido Asya quien se lo ha contado todo. Le ha asegurado a Onur que la doctora le ha “envenenado la mente”. Entonces el joven ha tenido una idea: llamarían a Volkan para comprobar quién miente.

Ella por supuesto se ha opuesto, y él le ha dejado claro que no quiere volver a verla. Entonces Derin… ¡Ha confesado! Aunque no del todo… “¿Si no sintiera algo por ti crees que habría venido?”, le ha preguntado.

Onur no se ha creído ni una palabra, solo confiará en sus acciones. Entonces el joven… ¡La ha besado! Derin se ha quedado de piedra y se ha ido de la casa.

Lo que no sabe es que Pelin, la asistenta de Asya, se ha colado en la casa de Onur… ¡Y lo ha grabado todo! En cuanto ha conseguido el vídeo se lo ha mandado a la doctora. ¿Qué pretende?